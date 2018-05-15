İsrail askerlerinin dün Gazze'de en az 58 Filistinliyi öldürmesinin öncesinde Kudüs'ün doğusunda aşırı sağcı İsrailliler tarafından yapılan bir gösteri BBC ekibi tarafından görüntülendi.

Kudüs'te Müslümanların çoğunlukta oldukları Doğu Kudüs'te yapılan bu gösteri sırasında iki taraf karşı karşıya geldi.

BBC muhabiri Jeremy Bowen'ın röportaj yaptığı İsraillilerden biri, Bowen'ın neden "Filistinli diyemiyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Filistinli diye bir şey yok, onlar bu bölgede yaşayan Araplar." yanıtını veriyor.