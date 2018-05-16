İsrail: Büyükelçimiz alenen aşağılandı
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İsrail: Büyükelçimiz İstanbul'da havaalanında alenen aşağılandı

  • 16 Mayıs 2018

İsrail Dışişleri Sözcüsü Emmanuel Naşon, Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh'in Türkiye'den ayrılırken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçirilmesine tepki gösterirken, "Bu, iki ülke ilişkilerine ve diplomatik etiğe aykırıdır. Büyükelçimiz alenen küçük düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.

Naşon, büyükelçinin görüntülerinin tüm Türkiye'ye yayıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söylerken, bu durumdan duydukları rahatsızlığı bildirmek için Türkiye'nin Kudüs'teki Maslahatgüzârı Umut Deniz'i İsrail Dışişleri'ne çağırdıklarını belirtti.

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