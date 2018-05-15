Londra'da Erdoğan karşıtları ve taraftarları arasında arbede
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Londra'da Erdoğan karşıtları ve taraftarları arasında arbede

  • 15 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra ziyareti sırasında Erdoğan karşıtları ve taraftarları arasında arbede yaşandı. Polis iki taraftan bazı kişileri gözaltına aldı.

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