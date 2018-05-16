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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), 4 Şubat'a Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda klor gazı kullanıldığını doğruladı. Örgüt, kimyasal gaz kullanımından kimin sorumlu olduğunu açıklamadı.

OPCW tarafından Lahey'de yapılan açıklamada, Sarakib'in El Talil mahallesinde gerçekleştirilen saldırıda klor gazı kullanıldığı belirtildi.

OPCW heyeti, saldırının gerçekleştiği bölgede incelemeler yürütüyordu. Örgütün açıklaması tanık ifadeleri, yerel ortamdaki çevresel örnekler ile klor ve diğer toksik kimyasallara maruz kalan kişilerin tıbbi raporlarına dayandırıldı.

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OPCW açıklamasında, kimyasal silahların her koşulda silah olarak kullanılması kınanarak, bunun Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulandı.

OPCW'nin raporu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ile Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ndeki taraf ülkelere de iletildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean - Yves Le Drian, 4 Şubat'ta İdlib'e bağlı Sarakib'de meydana gelen klor gazı saldırısının Suriye ordusu tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

Suriye yönetimi ise, düzenlenen hava operasyonlarında herhangi bir kimyasal silahın kullanılmadığını savunuyor.