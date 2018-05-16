ABD'deki Hakan Atilla davasında karar açıklandı: 32 ay hapis cezası

Telif hakkı Reuters Image caption Atilla'nın avukatları müvekilleri için dört-beş yıl hapis cezası istemişti.

ABD'deki ambargo davasında yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında karar açıklandı.

Davanın hakimi Richard Berman, Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi.

Atilla'nın cezasının kalan kısmını Connecticut'taki federal hapishanede geçirecek. Atilla 14 aydır tutuklu bulunuyor.

Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın Halkbank'ın üst düzey yöneticisi olarak yapması gerekeni gerçekleştirdiğini, yaptırımları delmek için kurulan düzenden yararlanmadığını söyledi.

Atilla'nın, daha çok üstü olan Süleyman Aslan'dan direktif aldığını dile getirdi.

Berman, bu durumun Atilla hakkında verilen kararda etkili olduğunu söyledi.

Hakim, savcılığın aksine, Atilla'nın planın temel kurucularından olmadığını ve sadece emirleri yerine getirdiğini söyledi.

Hakimin bu sözlerinin ardından sıra kendisine geldiğinde savcı Michael D. Lockard ise bu ifadelere karşı çıkarak Atilla'nın yaptırımlarla ilgili şemada önemli bir aktör olduğunu dile getirdi. Şemanın Atilla'nın uzmanlığı sayesinde başarıya ulaştığını dile getirdi.

'Hayatı alt üst oldu

Hakim Berman, Amerikan hükümetinin 50 bin-500 bin dolar arasında bir para cezası talep etmesine rağmen Atilla'nın ödeyemeyeceğini göz önünde bulundurarak bu cezayı vermeyeceğini dile getirdi.

Hakim Berman, Atilla'nın bu davayla hayatının alt üst olduğunu, Türkiye'deki ailesinden uzakta ABD'de kapatılmış olmanın Atilla'yı olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Berman, Atilla'nın Türkiye'deki hayatının örnek teşkil ettiğini, eğitimi, askerlik hizmeti, aile hayatı, profesyonel başarıları, iyi İngilizcesiyle dikkat çektiğini ve kaldığı cezaevinde 'örnek' davranışlar sergilediğini söyledi.

'Büyükelçilik mektup gönderdi'

Hakim Berman, Atilla'ya destek olma amacıyla 101 arkadaşı, ailesi üyesi ve banka çalışanından mektup geldiğini, bu mektupların verdiği kararda etkili olduğunu belirtti.

Türkçe'den İngilizce'ye çevrilen bu mektupların samimi olduğunu aktardı.

Berman, mektuplarda kullanılan dilin 'Türk hükümet yetkililerinin bu davaya karşı kullandığı dilden farklı olduğunu' söyledi.

Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin de mektup gönderdiğini, bu mektupta suçlamalara katılmadıklarını ve Atilla'nın serbest kalmasını talep ettiklerini belirttiklerini söyledi.

Atilla'nın yakın zamanda tekrar suç işleme olasılığının olmadığını belirten Berman, Atilla'nın cezasını yattıktan sonra Türkiye'ye geri dönebileceğini, denetimli serbestlik uygulamasının yapılmayacağını aktardı.

Zarrab hakkında karar sonra verilecek

Türkiye, İran ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, yargılama süreci başlamadan önce savcılıkla anlaşarak suçunu kabul etmişti. Zarrab, davada iddia makamı adına tanıklık yaptı.

Hakim Berman, bu duruşmada dile getirdiği ifadelerinde Zarrab'ın ifadesinin "inanılır" olduğunu ve "çoğunlukla çürütülemediğini aktardı.

Zarrab hakkında karar bir başka duruşmada verilecek.

Ocak ayında mahkeme jürisi, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

Atilla'ya ABD ve özellikle de "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklama" ve "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltildi.