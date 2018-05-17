ABD Kuzey Kore'yle zirve konusunda 'hala umutlu'

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ABD yönetimi, Kuzey Kore'den gelen iptal tehditlerine karşın, Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong un arasında yapılması planlanan zirvenin gerçekleşeceğinden umutlu olduklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın zirveye hala hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kore yönetimi öfkeli bir açıklama yapıp, ABD'nin nükleer silahlarından vazgeçmeleri konusunda ısrarcı olması halinde, zirveden çekilebileceklerini söylemişti.

Trump ve Kim Jong un arasındaki tarihi zirvenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyor.

Sözcü Sanders "Başkan, görüşmenin gerçekleşmesine hazır. Olmazsa, uyguladığımız maksimum baskı politikasına devam edeceğiz" dedi.

Trump da daha sonra zirvenin yapılım yapılmayacağı sorusuna "Bekleyip, görmemiz gerekecek" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, ülkesinin nükleer silahsızlanma konusunda ısrarcı olacağını vurguladı.

Kim ve Trump arasındaki zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlı olduğunu söylemesinden sonra alınmıştı.

Bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsiz, ancak Kuzey Kore başlıca nükleer deneme tesisinin yıkımına tanıklık etmeleri için yabancı medya mensuplarını ülkeye çağırdı.

Kuzey Kore'yi kızdıran ne?

Kuzey Kore resmi medyasının duyurduğu açıklamada, ülkenin zirveden büyük beklentileri olduğu ancak son günlerde ABD'den gelen pervasızca açıklamalardan "büyük hayalkırıklığı duyulduğu" belirtildi.

Özellikle de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sözlerine dikkat çekildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan'ın kaleme aldığı yazılı açıklamada "Kendisine karşı olan nefret duygumuzu saklamıyoruz" denildi.

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Bolton, geçen hafta verdiği bir televizyon röpörtajında Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan doğrulanabilir arınma konusunda "Libya modelini" izleyebileceğini söylmeişti.

Ancak bu açıklama, nükleer silahlarından vazgeçtikten birkaç yıl sonra Batı destekli isyancılar tarafından öldürüldüğünü gören Pyongyang yönetiminde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Bolton, Kuzey Kore'nin açıklamasından sonra ise zirvenin gerçekleşmesi ihtimalinin hala büyük olduğunu söyeldi ve "Aynı zamanda hem iyimser hem de gerçekçi olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kuzey Kore'nin açıklamasında neler söylendi?

Kim Kye-gwan: "ABD bizi köşeye sıkıştırıp, tek taraflı nükleer silahsızlanmayı zorlamaya çalışırsa, böyle bir diyaloğa olan ilgi duymayız" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kuzey Kore lider kadrosunda saygı gören bir isim ve daha önce ABD'yle yapılan müzakerelerde yer almıştı. Bu açıklamaya Kuzey Kore lideri Kim Jong un tarafından şahsen destek verilmemesi de çok düşük bir ihtimal.

Kuzey Kore bu açıklamadan hemen önce de ABD ve Güney Kore arasında yapılan ortak askeri tatbikatı gerekçe göstererek, Güney Koreli yetkililerle yapılması planlanan görüşmeleden çekilmişti.