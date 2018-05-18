Estonya’da Kanepi kasabası bayrağına esrar sembolü koydu

Telif hakkı Reuters Image caption 12 bin kişi marihuana sembolü için oy verdi.

Estonya'nın güneydoğusundaki Kanepi kasabası, internet üzerinden yapılan oylama sonrasında bayrağını, hint keneviri (esrar) sembolüyle değiştirdi.

Kanepi Estonya dilinde hint keneviri demek.

Bölgede eskiden beri hint keneviri üretiliyor. Hint kenevirinden kumaş, yağ ve ip yapılıyor.

Ancak Ocak'ta yapılan oylama tartışma yarattı. Zira nüfusu 5,000'den az olan kasabada oylamaya 15,000 kişi katıldı. Bu kişilerden 12,000'i esrar sembolüne onay verdi.

Kanepi Belediye Başkanı Kaido Koiv, Reuters ajansına kararın "çok demokratik" bir sürecin sonucu olduğunu söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption Kanepi belediye meclisi yeni sembolü sekize karşı dokuz oyla kabul etti.

Belediye Meclisi, Perşembe günü oylama sonucunu görüşmek için toplandı. Oylamada yeni sembol sekize karşı dokuz oyla kabul edildi.

Kanepi Belediyesi, Temmuz 2017'de üç bölgenin birleşmesiyle kuruldu. Kentin sembolüne ilişkin oylama da bu nedenle yapıldı.

Estonya'da az miktarda esrarla yakalanan kişiler para cezasına çarptırılıyor.