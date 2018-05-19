Muharrem İnce seçim manifestosunu açıkladı: Kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 19 Mayıs'ta Samsun'da açıkladığı seçim manifestosunda, "Cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız, esas olarak, beş ana sütuna dayalı olacaktır." ifadesini kullandı.

İnce, bu beş ana politikayı "hukuk, eğitim, demokrasi, ekonomi ve dış politika" olarak tanımladı ve "projemizin çatısını 'kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim' oluşturacaktır." dedi.

Muharrem İnce'nin, beş başlık üzerinde şekillenen seçim manifestosu başlıca şu maddelerden oluşuyor:

Hukuk:

Bütün hukuki düzenlemeleri evrensel hukuk ilkelerine uygun hale getireceğiz. Hukuk devleti için ilk adım OHAL'in kaldırılması olacaktır.

Hâkim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecektir.

Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSK'da yer almayacaktır.

Telefon dinlemeleri başta olmak üzere devletin, vatandaşın hayatına müdahale edecek hukuksuz uygulamaları engellenecektir.

Demokrasi:

Yeni ve çağdaş bir Anayasa yapılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır.

Yerel yönetimler güçlendirilecektir. Merkezde toplanmış ve verimsizliğe yol açan idari yetkiler bu yönetimlere devredilecektir.

Tarafsız ve sorumlu yayımcılık anlayışına uygun düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır.

Kamu yönetimi:

Kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır.

Liyakat ve ehliyet ana ilkemiz olacak, her tür ayırımcılığa son verilecektir.

Polislerin koruma ya da özel güvenlik elemanı gibi kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Ekonomi:

Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır.

Merkez bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır. Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır.

Kişi başına düşen milli gelirimizi ilk etapta 15,000 dolar düzeyine çıkartarak orta gelir tuzağından kurtulacağız.

Enflasyon %5' e, faiz %7' ye düşürülecektir. Cari açık hedefimiz %3' tür.

Endüstri 4.0'ın gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacaktır.

Dış politika:

Uluslararası politikada vazgeçilmez ilkemiz, yeniden ve "Her Zaman Yurtta Barış, Her Zaman Dünyada Barış" olacaktır.

Avrupa Birliği ile ilişkimizi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda normalleştireceğiz.

5 milyona yaklaşan göçmen sorunu, insani bir yaklaşımla ve milli çıkarlarımız doğrultusunda acilen çözülecektir.

Eğitim:

Yükseköğrenimde idari reform yapılacak, Devlet üniversiteleri özerkleşecektir.

Yükseköğrenim gören öğrencilerimize, her 19 Mayıs'ta 500 TL gençlik bursu ve her 29 Ekim'de 500 TL Cumhuriyet bursu verilecektir.

Üniversite öğrencilerine verilen burslar, mezuniyetten sonra iş buluncaya kadar iki yıl süreyle ödenmeye devam edecektir.

Her sene 10,000 üniversite mezunu dünyanın değişik ülkelerinin en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilecektir.

Ülkemizdeki bilgisayar mühendisi sayısı 100.000'e çıkarılacaktır.

İkili eğitim tümüyle kaldırılacak, tam gün eğitim sistemine geçilecektir.

Öğretmenlere, Eğitim-Öğretim yılı açılışında verilen ikramiyeden bağımsız olarak, her 24 Kasım'da bir maaş ek ödeme yapılacaktır.

Sağlık:

18 yaşına kadar herkes, sahip olduğu nüfus cüzdanından başka hiçbir belgeye ve işleme ihtiyaç duymaksızın, bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır.

Vatandaşlarımızın her türlü ilaca erişmesini temin etmek için gereken düzenlemeler yapılacaktır.

'Çiftçiye mazot 3 TL' den verilecektir.'

Muharrem İnce ayrıca çevre, tarım, kültür sanat ve turizm başlıklarında da seçim vaatlerini açıkladı.

Çevre konusunda, "Ekoloji- Ekonomi dengesini gözeten, çevreye saygılı bir sanayi kurulacaktır." diyen İnce, turizm başlığında ise gelirlerin 60 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.

İnce tarım başlığında ise "çiftçiye mazot 3 TL' den verilecektir." ifadesini kullandı, "GAP Projesi tamamlanacaktır." dedi.