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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun geçen ay Vatikan'da görüştüğü bir adama "Eşcinsel olup olmaman mühim değil. Tanrı seni böyle yaratmış ve seni olduğun gibi seviyor" dediği ortaya çıktı.

Şili'de çocukken bir Katolik din adamının cinsel tacizine uğrayan Juan Carlos Cruz, geçen ay sonunda Papa'nın daveti üzerine gittiği Vatikan'da neler konuştuklarını anlattı.

İspanyol El Pais gazetesine konuşan Juan Carlos Cruz, kendisine istismarda bulunan Fernando Karadima isimli din adamını şikayet ettiğinde eşcinsel olması nedeniyle bazı Şilili din adamlarının kendisini "sapkın" gibi göstermeye ve cinsel taciz iddialarını bu gerekçeyi de öne sürerek geçiştirmeye çalıştığını söyledi.

Cruz, bu konuda Papa ile aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Papa'ya benim kötü biri olduğum söylenmişti. Bense, bir aziz olmadığımı ama kötü bir insan da olmadığımı, kimseyi incitmemeye gayret ettiğimi anlattım. Papa bana şöyle dedi: 'Juan Carlos, eşcinsel olup olmaman mühim değil. Tanrı seni böyle yaratmış ve seni olduğun gibi seviyor. Benim için de bunun bir önemi yok. Papa seni böyle seviyor. Olduğun gibi olmaktan mutlu olmalısın'."

Kilise adına özür diledi

Juan Carlus Cruz, Papa'nın kendisinden af dilediğini de söyledi. Cruz'un anlatımına göre Papa Francesco, "Papa adına ve kilise adına, yaşadıkların için özür diliyorum" dedi.

Papa Francesco'nun "Tanrı seni böyle yaratmış ve böyle seviyor" şeklindeki sözleri, 2013 yılındaki "Ben kimim ki eşcinselleri yargılayayım" açılımından bile daha ileri bir adım olarak görülüyor.

Papa, 2013'teki açıklamasında "Bir kişi eşcinselse ve Tanrı'yı arıyorsa, iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayayım" demişti.

Katolik Kilisesi'nin eşcinselliğe karşı çıkan öğretilerinden uzak olan bu sözler "eşcinsel açılımı" olarak yorumlanmıştı.

Papa'nın Şilili pedofili kurbanıyla görüşmesinde sarf ettiği sözler ise bunun da ötesinde, eşcinselliğin Tanrı tarafından verildiği düşüncesine dayandığı için daha da "kucaklayıcı bir adım" olarak yorumlanıyor.

Vatikan uzmanı gazeteci Christopher Lamb, Twitter'a yazdığı mesajda Papa'nın bu sözleri için "Bu açıklama 'Ben kimim ki yargılayayım' sözlerinden öteye geçiyor, 'Tanrı seni seviyor'a varıyor" dedi. Lamb, bu sözlerin Papa'nın "yargılayıcı olmaktan ziyade merhamete odaklanmış bir Kilise" yaklaşımını yansıttığını da vurguladı.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth da Papa'nın sözlerini, "Papa Francesco'dan eşcinsel bir adama kayda değer bir kucak açma" diyerek övdü.