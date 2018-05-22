Filistin, İsrail'in yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

Telif hakkı Getty Images Image caption Lahey'deki UCM yargıçları

Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurarak İsrail'in yargılanmasını talep etti.

Şikayetin gerekçesi olarak İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki yerleşim politikalarının insan haklarını çiğnemesi gösterildi.

Başvuruyu bugün Hollanda'nın Lahey kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki yaptı.

UCM Savcısı Faou Bensouda ile basına kapalı görüşmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Maliki, Bansouda'nın bölgede yaşananlara yönelik ön soruşturmasını derinleştirmesini umduğunu söyledi.

Filistin 2015'te de bir başvuru yaparak İsrail'in bölgede işlediği suçların yargılanmasını talep etmiş, Bansouda da bir ön soruşturma başlatarak iki tarafı da gerilimi yükseltmekten kaçınmaya davet etmişti.

UCM Savcılığı Yıllık Raporu'na göre Filistin hükümeti her ay İsrail'in işlediği suçları UCM'ye gönderiyor.

BBC Lahey Muhabiri Anna Holligan, akademisyenlerin bölgede yaşananların Bansouda'yı resmi bir soruşturma başlatmaya ikna edip edemeyeceğini tartıştığını aktarıyor.

Holligan'a göre bugünkü başvuru, hem siyasi hem de yasal açılardan Holligan'ın masasına gelen en kapsamlı ve karmaşık başvuru oldu.

Bir soruşturma açılması durumunda iki tarafın da yaptıkları incelenecek ve sürecin siyasi baskılarla değil kanıtlarla ilerlemesi gerekecek.

Uluslararası Ceza Mahkemesi 1998'de İtalya'nın başkenti Roma'da imzalanan Roma Statüsü ile kurulmuş, 139'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı. Avrupa'da sözleşmeyi imzalamayan yalnızca Türkiye, Azerbaycan, Belarus ve Vatikan bulunuyor.

İsrail ise sözleşmeyi imzalamış ancak parlamentonun onayına sunmamıştı. Bu yüzden ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değil. Ancak UCM, taraf olmayan ülkeleri de yargılayabiliyor.

Bunun için üç kriter dikkate alınıyor: Söz konusu suç hakkında ilgili devletlerde soruşturma açılıp açılmadığı, suçun büyüklüğü ve soruşturmanın adaletin çıkarına olup olmayacağı.