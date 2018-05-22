Prens Harry'yi düğün sonrası katıldığı ilk etkinlikte arı soktu

Cumartesi gerçekleşen törenle evlenerek Dük ve Düşes ünvanlarını alan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, tören sonrası katıldıkları ilk kraliyet programında arı sürprizi yaşadı.

Prens Harry konuşma yaptığı sırada kulağına konan bir arı tarafından sokuldu.

33 yaşındaki Harry ile 36 yaşındaki Meghan, haftasonu Windsor kentindeki kraliyet şatosunda evlendi.

Düşes Meghan da eşinin arı tarafından sokulması sonrası gülenler arasındaydı.

Buckingham Sarayı'nın bahçesinde, İngiltere tahtının varisi olan Prens Charles'ın 70. yaş doğum günü kutlaması sırasında yaşanan olay Ada basınında da genişçe yer buldu.

Arı tarafından sokulduğu sırada Prens Harry babasının hayır işlerini öven bir konuşma yapıyordu.