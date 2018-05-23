İkiye bölünen uçakta tüm yolcular kurtuldu

  • 23 Mayıs 2018

Teksas'tan gelen bir özel uçak Toncontin Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı ve ikiye bölündü.

  • Gulfstream G200 Reuters

    Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Salı sabahı meydana gelen olayda en az altı Amerikan vatandaşı hafif yaralandı.

  • Toncontin Havalimanı Reuters

    Teksas'ın Austin kentinden gelen Gulfstream G200 tipi uçak, Toncontin Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıktı ve bir hendeğe yuvarlandı.

  • Tegucigalpa, Honduras EPA

    ABD'de kayıtlı uçakta kaç kişinin olduğu konusunda çelişkili bilgiler verildi. Bazı yetkililer, altı, bazı yetkililer de dokuz kişiden söz etti. Bir polis yetkilisi, "Tanrı'ya şükürler olsun ölen yok" dedi.

  • Gulfstream G200 uçağı pisten çıktı Reuters

    Bir görgü tanığı AFP'ye uçaktan beş erkek ve bir kadının çıkarılmasına yardım ettiğini, 'görünürde kimsenin yaralanmadığını' söyledi.

  • Toncontin, Tegucigalpa AFP/Getty

    Havacılık uzmanı Andrew Charlton, BBC'ye bu uçağın arka kısmının ağır olduğunu, kargo bölümü, mutfak ve tuvaletin arkada olduğunu söyledi, "Saatte 320 km ile inen büyük ama çok büyük bir basınç altıntadır. Uçaklar bu basınca dayanacak şekilde tasarlanır" dedi.

  • Uçağın enkazı AFP/Getty

    Charlton, çok ufak bir eğilme ya da çatlağın tekerler üzerindeki baskıyı artırarak uçağın bölünmesine neden olmuş olabileceğini söyledi.

  • Gulfstream G200 uçağının enkazı Reuters

    Havacılık uzmanı Andrew Charlton, ön kısma yakın oturmaları ve emniyet kemeri takmalarının yolcuların kurtulmasını sağladığını, ileride benzer olaylar yaşanmaması için kapsamlı bir inceleme yapılacağını söyledi.

  • Enkaz inceleniyor AFP/Getty

    2008'de aynı noktada TACA havayollarına ait bir uçak piste çakılmış beş kişi ölmüştü.

  • Toncontin'e inen bir uçak AFP/Getty

    Toncontin Havalimanı dağlarla çevrili ve pisti çok kısa. Burası dünyanın en tehlikeli pistlerinden biri olarak kabul ediliyor.

  • Uçağın enkazı Reuters

    Kentin 50 km dışında yeni bir havalimanı inşa ediliyor.

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