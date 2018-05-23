İkiye bölünen uçakta tüm yolcular kurtuldu
Teksas'tan gelen bir özel uçak Toncontin Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı ve ikiye bölündü.
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Reuters
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Salı sabahı meydana gelen olayda en az altı Amerikan vatandaşı hafif yaralandı.
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Reuters
Teksas'ın Austin kentinden gelen Gulfstream G200 tipi uçak, Toncontin Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıktı ve bir hendeğe yuvarlandı.
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EPA
ABD'de kayıtlı uçakta kaç kişinin olduğu konusunda çelişkili bilgiler verildi. Bazı yetkililer, altı, bazı yetkililer de dokuz kişiden söz etti. Bir polis yetkilisi, "Tanrı'ya şükürler olsun ölen yok" dedi.
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Reuters
Bir görgü tanığı AFP'ye uçaktan beş erkek ve bir kadının çıkarılmasına yardım ettiğini, 'görünürde kimsenin yaralanmadığını' söyledi.
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AFP/Getty
Havacılık uzmanı Andrew Charlton, BBC'ye bu uçağın arka kısmının ağır olduğunu, kargo bölümü, mutfak ve tuvaletin arkada olduğunu söyledi, "Saatte 320 km ile inen büyük ama çok büyük bir basınç altıntadır. Uçaklar bu basınca dayanacak şekilde tasarlanır" dedi.
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AFP/Getty
Charlton, çok ufak bir eğilme ya da çatlağın tekerler üzerindeki baskıyı artırarak uçağın bölünmesine neden olmuş olabileceğini söyledi.
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Reuters
Havacılık uzmanı Andrew Charlton, ön kısma yakın oturmaları ve emniyet kemeri takmalarının yolcuların kurtulmasını sağladığını, ileride benzer olaylar yaşanmaması için kapsamlı bir inceleme yapılacağını söyledi.
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AFP/Getty
2008'de aynı noktada TACA havayollarına ait bir uçak piste çakılmış beş kişi ölmüştü.
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AFP/Getty
Toncontin Havalimanı dağlarla çevrili ve pisti çok kısa. Burası dünyanın en tehlikeli pistlerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Reuters
Kentin 50 km dışında yeni bir havalimanı inşa ediliyor.
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