Kuşbakışı eşitsizlik ve adaletsizlik

  • 24 Mayıs 2018

Fotoğrafçı Johnny Miller, bir insansız hava aracıyla dünyanın en eşitsiz yerlerinin fotoğraf ve videolarını çekip, eşitsizliği havadan görüntülemeye çalıştı.

Çekimlerde, Güney Afrika'nın ve dünyanın bazı diğer en büyük kentlerindeki birbirine bitişik zengin ve yoksul mahalleleri gözler önüne seriliyor.

Oyster Körfezi, Doğu Cape, Güney Afrika Telif hakkı Johnny Miller/Millefoto
Image caption Oyster Körfezi, Doğu Cape, Güney Afrika
Nairobi, Kenya Telif hakkı Johnny Miller/Millefoto
Image caption Nairobi, Kenya
Cape Town, Güney Afrika Telif hakkı Johnny Miller/Millefoto
Image caption Cape Town, Güney Afrika
Santa Fe, Mexico City, Meksika Telif hakkı Johnny Miller/Millefoto
Image caption Santa Fe, Mexico City, Meksika
Mumbai, Hindistan Telif hakkı Johnny Miller/Millefoto
Image caption Mumbai, Hindistan - Mavi muşambalar muson yağmurlarından korunmak için çatılara geriliyor.
Johannesburg, Güney Afrika Telif hakkı Johnny Miller/Millefoto
Image caption Johannesburg, Güney Afrika
Detroit, ABD Telif hakkı Johnny Miller/Millefoto
Image caption Detroit, ABD

John Miller "Eşitsizlik sahneleri" projesine, öğrenim görmek için gittiği Cape Town'da havaalanı yakınlarındaki mahallelerde gördüğü eşitsizlikten esinlenerek başladı.

Miller Güney Afrika'dan sonra, Mumbai, Mexico City ve Nairobi'de çekimler yaptı.

Miller insansız hava araçlarıyla, yaşam koşullarındaki eşitsizliğe dair daha iyi bir perspektif yakaladığını söylüyor.

Miller "Sosyal dokumuzdaki eşitsizlikler çoğunlukla saklı ve yerden görmesi zor. Binaların kendileri de dahil, görsel engeller şehirlerimizde inanılmaz bir eşitsizliğin yan yana olduğunu fark etmemizi engelliyor" diyor.

John Miller ayrıca, çalışmasının insanların eşitsizliği konuşmaya teşvik etmesini umuyor.

Tüm fotoğraflar ve söyleşiler John Miller @Millefoto tarafından yapıldı

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