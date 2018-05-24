İsrail Savunma Bakanı: Batı Şeria'da 3900 yeni Yahudi yerleşimi yapacağız

Telif hakkı AFP

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, işgal altındaki Batı Şeria'da 3900 konutluk yeni bir Yahudi yerleşimleri inşaatı için gelecek hafta onay alımaya çalışılacağını söyledi.

Lieberman Twitter'da yazdığı mesajda, gelecek hafta bölge planlama komitesinden 2500 yeni konut için izin almaya çalışacaklarını söylerken, daha sonra inşa edilecek 1400 yeni yerleşim için de onay almak istediklerini söyledi.

İsrail işgali altındaki topraklarda bulunan Yahudi yerleşimleri 2014'ten bu yana yapılamayan İsrail-Filistin barış görüşmelerindeki en zorlu başlıklardan biri.

Filistinliler, gelecekteki devletlerinin Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nden oluşmasını istiyor. Çoğu ülke, İsrail'in 1967 Savaşı'nda ele geçirip, işgal ettiği topraklarda inşa edilen Yahudi yerleşimlerini yasadışı kabul ediyor.

İsrail ise yerleşimlerinin kaderinin Filisinlilerle yapılacak barış görüşmeleriyle belirlenmesini istiyor.

Lieberman ayrıca Batı Şeria'nın Tevrat'taki isimlerini kullanarak "Judea ve Samaria'da, kuzeyden güneye, büyük ve küçük topluluklarda inşaatı teşvik edeceğiz" dedi.

Uzun süredir Yahudi yerleşimlerinin gelecekteki Filistin devletini tehlikeye attığını savunan Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 500 bin İsrailli ve 2,6 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.