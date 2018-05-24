Trump: Kuzey Kore aptallık ederse ABD ve müttefikleri hazır

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesini iptal etti.

Kim'e hitaben bir mektup yazan Trump, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan görüşmeyi Kuzey Kore'nin son açıklamasında yer alan "öfkeli ve düşmanca ifadeler" nedeniyle iptal ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi ve "Kuzey Kore aptalca hamlelerde bulunursa" ABD ve müttefiklerinin hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'ye yönelik "maksimum baskının" devam edeceğini belirten Trump, "ABD'nin güvenliğini asla tehlikeye atmayacağız" dedi.

Trump, Kim'e hem kendisi hem de halkı için doğru olanı yapması çağrısında bulundu.

'Nedenini söylemeyeceğim'

Buluşmanın iptal olmasına yol açan gelişmeyi de anladığını belirten Trump, bu sırada bir gazetecinin "Bu gelişmenin nedeni nedir" sorusuna "Nedenini söylemeyeceğim. Bir gün sana söylerim ve kitabını yazarsın" diye yanıt verdi.

Trump, savaş ihtimalinin artıp artmadığı sorusuna ise "Neler olacağını göreceğiz, doğru olanı yapmak istediklerini düşünüyoruz. Umarım işler iyiye gider" diye yanıt verdi.

Analiz: Diplomatik kargaşa

Jonathan Marcus, BBC Diplomasi Muhabiri

Trump yönetimi, Kuzey Kore'nin toplantı hazırlıklarına yeterince yanıt vermediği, bunun da görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmayacağını gösterdiği konusunda ısrarlı.

Esas soru, şimdi ne olacağı.

Bu buluşmanın altyapısını hazırlayan Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki son yakınlaşma öncesinde Kim ile Trump birbirleri hakkında, Kore yarımadasındaki gerilimin artması endişelerine yol açan çılgınca ifadeler kullanıyordu.

Kuzey Kore füze denemelerine devam edecek mi? Laf dalaşı sürecek mi? Yoksa diplomatik sürmesinin az da olsa bir ihtimali var mı?

Bugün Kuzey Kore tarafından üst düzey bir diplomat, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i, "Kuzey Kore'nin sonu Libya gibi olabilir" sözleri nedeniyle "aptal" olarak nitelemişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, "Kuzey Kore'nin Pence'e yönelik açıklamaları bardağı taşıran son damla oldu" denmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise görüşmenin iptali açıklamasının ardından "Kuzey Koreli yetkililerin son günlerdeki açıklamaları hayal kırıklığı yarattı" demişti.

Telif hakkı EPA Image caption ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.

Beyaz Saray'ın bugün yayınladığı, Trump'ın Kim'e yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Orada sizinle birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Son açıklamanızdaki öfke ve düşmanlık dolu ifadeler nedeniyle maalesef uzun zamandır planladığımız bu görüşmeyi yapmanın doğru olmayacağını düşünüyorum."

Görüşmenin Kuzey Kore'nin talebiyle gündeme geldiğini belirten Trump, "Nükleer kapasitenizden bahsediyorsunuz ama bizimki o kadar büyük ve güçlü ki hiçbir zaman kullanmaya ihtiyaç olmaması için Tanrı'ya dua ediyorum" dedi.

Bir gün görüşme ihtimallerinin hâlâ sürdüğünü açıklayan Trump, bu süreçte Kuzey Kore'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının bırakılması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Mektup şöyle sonlandı:

"Eğer bu görüşmeye dair fikirleriniz değişirse lütfen beni arayın veya bana yazın.

"Dünya ve özellikle Kuzey Kore, kalıcı barış ve refah için büyük bir fırsatı kaçırdı. Bu durum tarihteki üzücü anlardan biri oldu."

Kuzey Kore bugün sabah saatlerinde görüşmeler öncesinde nükleer tesisleri için inşa ettikleri tünelleri patlattığını açıklamıştı.