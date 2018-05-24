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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kendisini Ermenistan'ın yeni başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan biriyle 18 dakika boyunca telefonda konuştu.

Video paylaşım sitesi YouTube ve sosyal medya platformu Twitter'a yüklenen ses kaydını İngiltere'nin başbakanlık ve dışişleri bakanlığı ofisleri de doğruladı.

Rusya'nın tanınan şakacılarından Vovan ve Lexus olarak bilinen iki kişilik bir ekibin yüklediği ses kayıtlarında, Boris Johnson'ın telefondaki kişiyle Rusya'yı, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı ve Suriye savaşını konuştuğu duyuluyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada 'Böyle bir şeyin yaşanmaması gerekirdi' ifadesi kullanıldı.

Şiiri övdüler

Vovan ve Lexus takma adını taşıyan kişiler Rusya'da ünlülere ve siyasetçilere düzenledikleri şakalar ile biliniyor.

2015 yılında şarkıcı Elton John'a da bir şaka yapmışlardı.

Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'ya konuşan şakacılar, "Johnson'ı hafife almışız. Bu kadar akıllı bir diplomat ve entelektüel olduğunu görünce şaşırdık" dedi.

Bu şakayı 'çocukça' niteleyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Johnson'ın kısa sürede telefon konuşmasının bir şaka olduğunun farkına vardığını belirtti.

'Şakacı' kişiliğiyle tanınan bakan Johnson, bakanlığının öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tiye alan bir şiir yazmıştı.

Vovan ve Lexus'un gerçekleştirdiği şaka sırasında da telefondaki kişinin Johnson'ı bu şiirden ötürü tebrik ettiği duyuluyor.

Ermenistan'da sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan, parlamento tarafından bu ay içinde başbakan seçilmişti.

Telefon konuşmasının başında Johnson bu zaferden ötürü Paşinyan'ı tebrik ediyor.