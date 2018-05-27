Muharrem İnce: Eğitimi okul öncesinden sonuna kadar parasız yapacağız

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eğitimi "okul öncesinden sonuna kadar" ücretsiz kılacaklarını açıkladı.

İzmir'de düzenlenen mitingde konuşan İnce, "Fizik öğretmeni, teknolojiyi bilen Muharrem Abiniz olarak sizi Alman, İngiliz gençlerden daha iyi yetiştireceğiz" dedi.

AKP'nin 16 yıllık iktidarı boyunca polisleri, hemşireleri ve Alevileri düşünmediğini belirten İnce, "Seçim öncesinde Muharrem İnce söyleyince hatırladılar. İnce korku böyle bir şeydir işte" diye konuştu.

Asgari ücret vaadi: 2 bin 200 TL

İnce, iktidara gelince asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye çıkartacaklarını, ekonominin büyüyeceğini ve gelirin adil bölüşüleceğini söyledi.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ne kandırıldım, ne kandırdım' sözlerini hatırlattı ve "Defalarda 'Kandırıldım' demedi mi? 'Rabbim beni affetsin' demedi mi?" diye sordu.

İnce sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Erdoğan 'Bunlar camiyi de yıkar' diyor. Burası siyaset meydanı, burada cami konuşulmaz. AK Parti'ye oy verenler, bu söylemden memnun musunuz? Ayıp bu, insan bunu söylemekten utanır.

"Bir daha 'CHP cami yıkar' gibi bir laf ederse perişan edeceğim onu meydanlarda.

"Meydanlarda konuşmamız gereken ekonomi, yüreğin yetiyorsa çık karşıma ekonomi konuşalım."