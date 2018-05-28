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Fransa'nın başkenti Paris'te, balkondan sarkan bir çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama, sosyal medyada 'kahraman' ilân edildi.

Gassama'nın çocuğu kurtarırken çekilen videosu binlerce kişi tarafından paylaşılmış durumda.

Gassama, bir dakikadan kısa bir süre içerisinde hızla hareket ederek balkondan balkona atlıyor ve dört yaşındaki çocuğu kurtarıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gassama'yı Elysee Sarayı'na davet etti ve kahramana bizzat teşekkür etmek istediğini söyledi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da 22 yaşındaki Gassama'yı arayıp cesaretinden ötürü tebrik ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Hidalgo, Gassama için "18'inci bölgenin örümcek adamı" ifadesini kullandı.

Olayın yaşandığı yer, Paris'in '18'inci bölge' olarak bilinen semti.

Hidalgo telefon görüşmesinde Gassama'nın kendisine nasıl Fransa'ya geldiğini anlattığını da aktardı:

"Birkaç ay önce Mali'den Fransa'ya yeni bir hayat kurma umuduyla gelmiş. Ona, bu cesur davranışının tüm Paris halkına örnek teşkil edecek bir şey olduğunu söyledim. Fransa'ya yerleşme çabalarını sonuna kadar destekliyoruz."

@Anne_Hidalgo tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 Mayıs 2018

Gazetecilere konuşan Gassama, Cumartesi günü yaşanan olay esnasında yoldan geçtiğini söylüyor.

Bir binanın önünde birikmiş bir kalabalık gördüğünü anlatıyor.

Le Parisien gazetesine konuşan Gassama, "Çocuk olduğu için yardıma koştum. Tırmanıverdim. Çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum" dedi.

Paris itfaiyesi olay yerine geldiğinde çocuk Gassama tarafından güvenli bir şekilde ailesine teslim edilmişti.

İtfaiye sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak bu şekilde binaya tırmanabilecek güçte birisinin orda olması büyük şans" dedi.

Balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğun anne ve babasının olay esnasında evde olmadığı da belirtildi.

Polis, çocuğun babasının ifadesini aldı. Annenin ise Cumartesi günü Paris dışında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.