İspanya'da 600 bin euroluk ev alan solcu Podemos'a güven oyu

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İspanya'da muhalefetteki sol parti Podemos'un lideri Pablo Iglesias ve aynı zamanda partinin sözcüsü olan partneri Irene Montero hakkında, 600 bin euro'ya aldıkları lüks ev nedeniyle bir güven oylaması yapıldı. Çift oyların yüzde 68,4'ünü alarak güven tazeledi.

Her fırsatta mütevazi yaşam tarzını vurgulayan Iglesias ve partneri Montero, başkent Madrid yakınlarında satın aldıkları ev nedeniyle ikiyüzlülükle suçlanmıştı.

Evde hem yüzme havuzu hem de özel misafir odaları bulunuyor.

İspanya kamuoyunda haber duyulduğunda internet üzerinden bir güven oylaması yapılması istenmişti.

Parti tabanında da çift, Podemos'un itibarını zedelemekle suçlandı.

Villalarda yaşayan siyasetçileri eleştirmişti

Güven oylamasında "Pablo Iglesias ve Irene Montero, parti liderliği ve parti sözcülüğü görevlerine devam etmeli mi?" diye soruldu.

Daha önce "villalarda" yaşayan siyasetçileri sertçe eleştiren Iglesias, tepkilere rağmen partneriyle beraber 190 bin kişinin katıldığı güven oylamasından geçti.

Iglesias ve Montero çifti, ikiz bebek beklediklerini ve evin şahsi kullanımları için olduğunu söyleyerek kendilerini savunmuştu.

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Iglesias'ın 2014 yılında bir grup solcu üniversite hocasıyla beraber kurduğu Podemos, kemer sıkma politikalarına karşı protestolar düzenleyerek İspanya siyasetinde yerini aldı.

Parti işsizlik ve kamu hizmetlerindeki kesintilere yönelik reformlar yapılmasını talep ediyordu.

Partinin lideri Iglesias, başarılarını "yeni bir İspanya'nın doğuşu" olarak niteledi, on yıllardır süren iki partili rejimin öldüğünü söyledi.

İspanyol siyasetçinin işçi nüfusun çoğunlukta olduğu Madrid'in Vallecas mahallesinde yaşaması ve süpermarketlerden aldığı giysileri giymesi de kamuoyundaki imajında büyük rol oynamıştı.