25. yılında Solingen saldırısı

Bonn Parlamentosu, sağ partilerin baskısıyla Almanya'nın liberal iltica yasalarını katılaştırma kararını onayladıktan günler sonra neo-Nazi gruplar harekete geçmişti.

29 Mayıs 1993'te, Solingen'in Mitte kasabasında Genç ailesinin yaşadığı ev ırkçılar tarafından kundaklandı. Çocuk ve kadın beş kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Saime genç, 18 yaşındaki Hatice Genç , 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk ve 28 yaşındaki Gürsün İnce aynı ailedendiler.

14 kişiden çoğu yaralı olarak kurtuldu ama bazılarının durumu ağırdı. Mesela 15 yaşındaki Bekir Genç, 30'dan fazla ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı.

Saldırıyı düzenleyen 4 neo-Nazi ise dönemin en yüksek hapis cezasına çarptırıldılar.

Solingen'in 20. yılında 'Almanya'da göçmen olmak'

Solingen trajedisi, 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin ardından ülkenin yaşadığı en büyük trajedi olarak tarihe geçecekti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın yeniden yapılanmasına giden 'ekonomik mucize'de büyük payları olan Türkiye kökenli işçiler için büyük bir travmaydı bu. Evlerinin kundaklanacağı korkusuyla kapı zillerinden Türkçe isimlerini sildiler, balkonlarda su bulundurmaya başladılar ve olası bir kundaklamadan hızlıca kurtulabilmek için ip merdivenler almaya başladılar. Öyle ki bu ip merdivenler karaborsaya düşmüştü.