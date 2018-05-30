'Roseanne' dizisinin yıldızı ırkçı tweet nedeniyle işinden oldu

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Kendi ismiyle yayınlanan Roseanne isimli dizi ile 90'lı yıllarda Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi elde eden Roseanne Barr, paylaştığı ırkçı tweet nedeniyle işinden oldu.

Ünlü Amerikalı oyuncu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Obama'nın bir yardımcısını maymuna benzetti.

ABD televizyonu Barr'ın başrolünde olduğu ve henüz 2 ay önce ABD ekranlarına geri dönen "Roseanne" isimli diziyi bu tweet sonrası sonlandırdı.

65 yaşındaki oyuncu, Obama'nın kadın danışmanlarından Valerie Jarrett için "Müslüman Kardeşler ile Maymunlar Cehennnemi filminin meyvesi" ifadesini kullanmıştı.

Jarrett, İran ve Afrikalı Amerikalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Dizisi sonlandırılan Barr, ırkçı tweet'i ile ilgili bir özür mesajı paylaşarak,"Valerie Jarrett ve tüm Amerikalılardan özür diliyorum. Daha iyi davranmam gerekirdi. Yaptığım kötü şaka için beni affedin" dedi.

Ünlü oyuncu Twitter'dan ayrıldığını açıklayan bir mesaj da paylaştı.

Telif hakkı Facebook Image caption Roseanne Barr, dizide John Goodman ile başrolleri paylaşıyordu.

İlk bölümü 25 milyon kişi izlemişti

Hakkında yapılan ırkçı paylaşım ile ilgili Valerie Jarrett ise, "bu öğretici bir an oldu" değerlendirmesi geldi. Jarrett, "Ben iyiyim. Beni asıl endişelendiren, onları savunmak için yanında hiç arkadaşı olmayan insanlar" dedi.

Mart ayında ABD'de yeniden yayınlanmaya başlayan "Roseanne" isimli komedi dizisi yüksek reyting rakamları elde ediyordu.

İlk bölümü 25 milyon kişi tarafından izlenen dizi ikinci sezon onayını da almıştı.

Orijinal seri 1988 ile 1997 yılları arasında gösterilmişti.