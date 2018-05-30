İstanbul’da da defile yapan İslami modacıya dolandırıcılıktan 18 yıl hapis

Telif hakkı Getty Images Image caption Anniesa Hasibuan, moda tasarımları dışında bir seyahat şirketinin de sahibiydi.

New York Moda Haftası'nda hepsi türbanlı mankenlerle defile yaparak uluslararası alanda adını duyuran Endonezyalı tasarımcı Anniesa Hasibuan, ülkesinde dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sahibi oldukları seyahat şirketlerinde hac organizasyonları için topladıkları 60 milyon doları zimmetine geçirdiği öne sürülen Hasibuan ve kocası Andika Surachman'ı suçlu buldu.

Para yatıranların Mekke'ye gidemediği belirtiliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hasibuan'ın tasarımları, İstanbul, New York, Londra ve Cannes'da sergilenmişti.

Hasibuan lüks tasarımlarıyla İslami modanın öncüsü olarak kabul ediliyor.

Hasibuan, İstanbul, Londra ve Cannes'da da defileler yapmıştı.