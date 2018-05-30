'Öldürüldü' denilen Rus gazeteci Ukrayna TV'sinde basın toplantısı düzenledi

Image caption Arkadi Babçenko (arkada) , basın toplantısında.

'Öldürüldü' denilen Rus gazeteci Ukrayna TV'sinde canlı yayına çıkıp basın toplantısı düzenledi.

Babçenko'nun karısı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan eşinin evinin önünde sırtından vurularak öldüğünü söylemişti.

Babçenko Ukrayna gizli servisine hayatını kurtardığı için teşekkür ederken, insanlara yaşattıkları için özür dilediğini belirtti.

Ukrayna İstihbarat Servisi Başkanı Vasil Hrystak Babçenko 'suikastının' ülkede faaliyet gösteren Rus ajanlarını deşifre etmek ve gerçek bir suikast planını önlemek için düzenlenen bir operasyon olduğunu savundu.