Ünlü İspanyol modaevi Balenciaga'dan 1290 dolarlık tişört

Telif hakkı Balenciaga Image caption Balenciaga tişört

Ünlü İspanyol modaevi Balenciaga, Sonbahar 2018 koleksiyonu için 1290 dolarlık bir tişörtü satışa sundu. Ama sosyal medyada tişörtün fiyatından çok tasarımı ilgi çekti.

Üzerine kareli bir gömlek tutturulan tişört için Twitter'da komik yorumlar yapıldı.

Bir kullanıcı, tişört için "Balenciaga'nın tasarımcıları, insanlar üzerinde sosyal deney yapıyor olmalılar" derken başka bir mesajda, "Yüksek modadan anladığımı düşünmek istiyorum, Gucci, LV ve benzeri markalar için para da harcarım ama bu ne?" diye soruldu.

"Epic Isha" adlı kullanıcı ise tişörtün yaratıcılığından ziyade "tarihi değerine" dikkat çekerek "Bu tişört Kral Tutankhamun'un öbür dünyada giydiği kıyafetindeki liflerden yapıldığı için yaklaşık 1300 dolar" dedi.

Balenciaga'nın internet sitesinde tişörtün iki türlü giyilebileceği belirtilirken sosyal medya kullanıcıları tişörtün kendi versiyonlarıyla çekilen fotoğraflarını yayımladılar ve kendi tişörtlerinin daha ucuza mal olduğunu yazdılar.

BBC'nin, tişörtle ilgili olarak Balenciaga'dan yorum alma çabaları sonuçsuz kaldı.