‘Aşk cihatçısı’ Müslüman genci linçten kurtaran Hindu polise ölüm tehditleri

Telif hakkı Twitter/Dhruv Rathee Image caption Gagandeep Singh

Hindistan'da bir Müslüman genci Hinduların linç girişiminden kurtardıktan sonra kahraman ilan edilen polis memuru şimdi de ölüm tehditleri almaya başladı.

Gagandeep Singh adlı polis memurunun, geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde Hindu kız arkadaşıyla bir tapınağı ziyaret eden genci kurtarma videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hindistan medyasına göre, ziyaret sırasında, bir grup Hindu, "Aşk Cihadı" yapmakla suçladıkları, Müslüman gencin etrafını sardı. Ancak polis memuru adı açıklanmayan genci öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

Sağcı Hindu gruplar arasındaki komplo teorisine göre, Müslüman erkekler, sonradan dinlerini değiştirmek için Hindu kızları ayartıyorlar. Bu Hindular, "Aşk Cihadı" adlı bir Müslüman hareketinin olduğuna inanıyor.

Olayın ulusal medyaya yansımasından sonra birçok kişi tarafından "örnek insan" ilan edilen Singh, "Ben sadece görevimi yaptım. Üniformam olmasaydı da aynısını yapardım. Tüm Hintliler aynısını yapmalı" dedi.

Ancak Singh bir süre sonra "ahlaksızlık" yaptığı öne süren Hinduların tepkisilerine hedef oldu.

'Biz camileri ziyaret etmiyoruz'

Bazı Hindu siyasetçiler de, Müslüman gence saldıran kalabalığı haklı buldu. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin yerel lideri Rakesh Nainwal, BBC'ye "Bizim için çok önemli olduklarını bildikleri halde bu kişilerin (Müslüman erkeklerin) tapınaklarımıza Hindu kızları getirmesi yanlış" dedi.

Aynı partiden Rajkumar Thukral da Hinduların değerlerine saldırıldığını öne sürdü, "Biz camilere gitmiyoruz. Çünkü oralara gitme hakkımız yok. Bu adamlar Hindu kültürüne saldırmak için neden tapınaklarımıza geliyor" diye konuştu.

Ölüm tehditleri alan polis memuru Gagandeep Singh'in idari izne çıkarıldığı belirtiliyor.