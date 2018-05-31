Kadınları üst düzey görevlere atamamak için öne sürülen başlıca 10 bahane

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"Kadınlar uyum sağlayamıyor, zorluklarla başa çıkamıyor ve 'karmaşık sorunlar' karşısında sıkıntı yaşıyor."

İngiltere'de cinsiyet eşitliği konusunda hazırlanan bir rapora göre bunlar, Londra Borsası'nda işlem gören bazı şirketlerin yönetim kurullarına kadın üyelerin atanmaması için öne sürülen nedenlerden sadece bazıları.

Hükümetin desteklediği araştırmada durum "şok edici" diye tanımlandı.

Bir İngiliz bakan da bahaneleri "acınası" bulduğunu söyledi.

İngiltere hükümeti, ülkenin en büyük 350 şirketindeki yönetim kurullarının en az üçte birinin 2020 itibariyle kadınlardan oluşmasını istiyor.

Raporda ise durumun net bir şekilde iyileştiği belirtilirken, bazı şirketlerin bu konuda ayak sürüdüğü ve cinsiyet eşitliği konusunda sözlü taahütlerden öteye gitmediği görülüyor.

Kadınları yönetim kurullarına atamamak için öne sürülen başlıca 10 neden şöyle;

"Kadınların yönetim kurulundaki ortama uyum sağlayabileceğini düşünmüyorum."

"Yönetim kurulunda oturacak gerekli kabiliyete ve deneyime sahip çok kadın yok, ele alınan konular çok karmaşık."

"Çoğu kadın yönetim kurulunda olmanın sıkıntısını veya baskısını istemiyor."

"Hissedarlar yönetim kurulunun yapısıyla ilgilenmiyor, biz niye ilgilenelim ki?"

"Yönetim kurulundaki diğer çalışma arkadaşlarım kurula bir kadın atanmasını istemiyor."

"İyi kadınların çoğu kapılmış."

"Kurulda zaten bir kadın var, yani biz üzerimize düşeni yaptık, sıra başkasında."

"Şu anda kurulda yer yok, olsaydı bir kadın atamayı düşünürdüm."

"Alttan yetiştirilmesi lazım, bu sektörde yeterli üst düzey kadın yönetici yok."

"Sırf ben istiyorum diye bir kadın atayamam."

Bu bahaneler Londra Borsası'nda işlem gören 350 şirketin bazı yönetim kurulu başkanları ve yöneticilerinden geldi.

Danışmanlık Kuruluşu Business in the Community'den Amanda Mackenzie "Bu bahaneleri gördüğünüzde yılın 2018 değil 1918 olduğunu düşünüyorsunuz. Bir komedi filminin senaryosu gibi ama gerçek. Bununla kesinlikle mücadele edip, son vermeliyiz" dedi.

'İlerlemeye engel oluyorlar'

2011'de Londra Borsası'nda işlem gören 350 şirketin 152'sinin yönetim kurulu sadece erkeklerden oluşuyordu. 2017'de bu sayı 10'a indi.

Ancak araştırmayı yapan Sir Philip Hampton, şirketlerin hala 2020 hedefine ulaşmaktan çok uzak olduğunu söyledi.

Hampton "Bu bahaneleri birkaç yıl önce sık sık duyuyorduk. Şu anda çok daha az duyuyoruz. Ancak iş dünyasının liderleri sıcak destek mesajları vermekle birlikte, üst düzey görevlere kadınları atamak için çok az şey yapıyor ya da sessizce ilerlemey engel oluyorlar" dedi.