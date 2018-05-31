Telif hakkı AFP Image caption ABD Guantanamo'daki 'terör zanlılarını' herhangi bir suçlama yöneltmeden tutuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Litvanya ve Romanya'nın Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'nün (CIA) iki El Kaide şüphelisine işkence yapmasına müsaade ederek hak ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

11 Eylül saldırılarının ardından yakalanan, Ebu Zubeyde, ve Abdül Rahim el Naşiri halen Guantanamo Üssü'ndeki hapishanede tutuluyor.

CIA ise aralarında Litvanya ve Romanya'nın da bulunduğu ülkelerde gizli gözetim merkezleri kurmuştu.

AİHM iki ülkenin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkenceyi yasaklayan hükümlerini ihlal ettiğine karar verdi.

CIA'in işlettiği gizli gözetim merkezleri 11 Eylül saldırılarının ardından yıllarca saklı tutulmuştu.

Suudi Arabistan doğumlu, devletsiz bir Filistinli olan Ebu Zubeyde'nin 1990'larda El Kaide'ye militan kazandırmaktan sorumlu olduğu, daha sonraysa örgütün lideri Usame Bin Ladin ve El Kaide hücreleri arasında bağlantı kuran üst düzey isimlerden biri olduğu düşünülüyor.

Amerikan istihbaratına göre, Suudi Arabistan doğumlu Abdül Rahim el Naşiri de Körfez Bölgesi'ndeki El Kaide operasyonlarından sorumluydu.

'İnsanlık dışı muamele görmesine neden oldu'

AİHM'nin kararında Romanya'nın 2003-2005 arası CIA'in gizli gözetim merkezlerine ev sahipliği yaptığı ve "CIA'yle işbirliği yaparak Abdül Rahim Naşiri'nin insanlık dışı muamele görmesine neden olduğu" vurgulandı.

Benzer bir karar, Ebu Zubeyde'nin işkence gördüğü Litvanya için de alındı.

Litvanya'daki CIA gözetim merkezi 2005 ve 2006 yıllarında faaliyet göstermişti.

CIA belgelerinden alıntı yapan AİHM yargıçları, terör şüphelilerinin gözlerinin bağlandığını, başlarına çuval geçirildiğini, tek kişilik hücrelerde kaldıklarını, ayaklarının zincirlendiğini, aşırı gürültüye ve ışığa maruz bırakıldıklarını kaydetti.