Babçenko: Katilinizin fotoğrafı size gösterilse ne yapardınız?

Sahte suikast kurgusu ile ilgili birçok meslek örgütünün eleştirdiği Rus muhalif gazeteci Arkady Babçenko, düzenlediği basın toplantısında "Size katilinizin fotoğrafı gösterilse ne yapardınız" diye sordu.

Kiev'de medya mensuplarının karşısına çıkan 41 yaşındaki Babçenko, etik davranmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Arkady Babçenko, sahste suikast kurgusunu da detaylı olarak anlattı, kurşun delikli tişörtü kendisinin hazırladığını söyledi.

Özellikle gazetecilik örgütlerinden ve ünlü meslektaşlarından gelen eleştirilere ise şu yanıtı verdi:

"Beni eleştiren gazetecilere soruyorum, size önce kendi fotoğrafınız sonrada katilinizin fotoğrafı gösterilse ve 'yaşamak istiyor musun?' diye sorulsa ne yaparsınız. Mesleğinizin etiğini ve dürüstlüğünü korumak sizin için daha mı önemli olurdu. Eğer öyleyse siz bilirsiniz. Ben yaşamayı seçtim"

'Bu kırmızı çizginin tam olarak aşılmasıdır.'

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü genel sekreteri Christophe Deloire, olay sonrası, "bir gazetecinin kurgu bir şekilde öldürülmesi için hiçbir haklı sebep olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Tanınmış Rus gazeteci Andrei Soldatov da Babçenko'nun rolünü eleştirerek, "Bu kırmızı çizginin tam olarak aşılmasıdır. Babçenko polis değil bir gazetecidir ve İsa aşkına bizim işimiz, Trump ve Putin ne söylerse söylesin güvene dayalı. Hayatta olduğuna memnunum ama kendisi gazetecilerin ve medyanın güvenilirliğini daha fazla tehlikeye attı." dedi.

Arkady Babçenko kimdir?

Kremlin'e muhalif bir isim olarak öne çıkan Arkady Babçenko, ülkesi Rusya'nın Suriye ve Ukrayna politikalarına da açıkça karşı çıkıyordu.

Arkady Babçenko, Aralık 2016'da, Kızıl Ordu Korosu üyelerini Suriye'ye konser vermek için götürürken düşen uçakla ilgili yazdığı yazı sonrası Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı.

41 yaşındaki gazeteci bu kaza ile ilgili üzüntü duymadığını açıklamıştı.

Babçenko, 18 yaşında Moskova'da hukuk okurken Rus ordusuna katılmış, 1994-2000 yılları arasında Çeçenistan Savaşı'na da katılmıştı.

Rus gazeteci, "Bir Askerin Savaşı" isimli anı kitabında, savaş sırasındaki tecrübelerini kaleme almıştı.

Daha sonra gazeteciliğe başlayan Babçenko, 2014 yılında düşürülen Ukrayna ordu helikopteri ile ilgili olarak BBC'ye de haber yapmıştı.