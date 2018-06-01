Facebook'tan soğuyan Amerikan gençliği, YouTube, Instagram ve Snapchat'e yöneldi

ABD merkezli Pew araştırma şirketi, ülkede gençlerin Facebook'u terk ederek, gittikçe rakipleri YouTube, Instagram ve Snapchat'e yöneldiğini ortaya koydu.

Pew'ın araştırmasına göre, günümüzde ABD'li gençlerin sadece %51'i Facebook kullanıyor. Bu, 2015'ten bu yana kullanıcıların sayısında %20'lik bir düşüş demek.

Ülkede 13-17 yaş arası gençlerin çoğu akıllı telefonlara sahip. Yarısına yakını da neredeyse ara vermeden internet kullanıyor.

Gençlerin %85'i de video paylaşım platformu YouTube'u tercih edince, Facebook'un popülerliği de sarsıldı.

ABD'li gençlerin %95'inde akıllı telefon var

En çok kullanılan sosyal medya platformu YouTube olurken, onu %72 ile Instagram, %69 ile de Snapchat takip etti.

Twitter kullanan gençlerin oranı %32, Tumblr ise %14 olarak belirlendi. Bu iki platform için 2015'teki dağılım da aşağı yukarı aynıydı.

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Facebook'un Google'ın sahibi olduğu YouTube'a tacını devrettiği doğru ama sahalardan çekilmiş de değil. Parlayan yıldız Instagram'ın 2012'den beri Facebook'un elinde olduğunu hatırlatalım.

Pew'un bu yılın başlarında yaklaşık 750 gençle yaptığı anket, akıllı telefonların gençlerin hayatında giderek daha baskın olduğunu da ortaya koydu.

3 yıl önce akıllı telefonu olanların toplam genç nüfusa oranı %73'tü, bugün ise %95.

Düşük gelirli gençler Facebook'a daha yatkın

Öte yandan araştırmaya göre, farklı sosyoekonomik gruplardan gençler, farklı sosyal medya alışkanlıklarına sahip. Düşük gelirli gençler Facebook'u kullanmaya yüksek gelirli gençlere oranla daha yatkın.

Peki sosyal medya onların yaşamlarını nasıl etkiliyor?

Gençler işte bu konuda mutabakata varamamış görünüyor.

Katılımcıların yaklaşık 3'te biri hayatlarının olumlu etkilendiğini, kalan çeyreği de olumsuz etkilendiğini söylerken, %45'lik çoğunluk "ne olumlu ne de olumsuz" yanıtını veriyor.