Büyüklüğü nedeniyle deniz diye de adlandırılan Aral gölünün kuruması Orta Asya için tam bir çevre felaketi oldu. Göl yatağına çöken toksik kimyasal maddeler cidddi sağlık problemlerine yol açıyor. Acaba Özbekistan hükümetinin göl yatağına milyonlarca ağaç dikerek bir orman oluşturma projesi bölgede yaşayan Karakalpak halkı için bir kurtuluş olabilecek mi?
Kuruyan Aral gölü yatağına orman projesi
- 1 Haziran 2018
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