ABD’de marul kaynaklı koli basili salgını büyüyor: 5 ölü

Telif hakkı AFP/Getty Image caption ABD'de bir süpermarkette satılan marullar

ABD'de Nisan ayında Arizona eyaletinde başlayan ve 35 eyalete yayılan marul kaynaklı koli basili salgınında ölü sayısı 5'e yükseldi. Komşu ülke Kanada'da da 6 koli basili vakası görüldüğü bildiriliyor.

Amerikan Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) açıklamasına göre, ülke genelindeki 197 vakada, şimdiye kadar 89 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu kişilerden 27'si "hemolitik üremik sendrom" olarak bilinen böbrek yetmezliği tedavisi görüyor.

Son 12 yılın en büyük salgınında ölenlerden ikisi Minnesota üçü de Arkansas'dan. 2006'daki salgında 200 vaka görülmüştü.

Salgının kaynağının Arizona'nın Yuma bölgesinde üretilen marullar olduğu tahmin ediliyor.

'İncelemeler sürüyor'

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ise salgının tek bir üretici dağıtıcı ya da bölgeye bağlı olmayabileceğine dikkat çererek incelemenin devam ettiğini duyurdu.

Salgından etkilenenlerin, bakteri taşıyan marulların hâlâ satıldığı dönemde; 2-3 hafta önce hastalandıkları belirtiliyor.

Yetkililer, hastalardan bazılarının marul tüketmediğini ancak diğer hastalarla teması olduğunu söylüyor.

Hastalıkta ishal, kusma ve ağır böbrek rahatsızlıkları görülebiliyor.