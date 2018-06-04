Ürdün'de protestolar sonrası Başbakan Mulki'nin koltuğu tehlikede

Telif hakkı EPA Image caption Ürdün'de hükümetin kemer sıkma ve vergi politikaları üzerine geçen hafta gösteriler başlamıştı.

Ürdün'de hükümetin vergileri artırma ve kemer sıkma politikalarının protesto edildiği gösteriler 6. gününe girdi. Kral Abdullah, Başbakan Hani Mulki'yi görüşmeye çağırdı. Kral'ın Mulki'nin istifasını isteyebileceği belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir hükümet yetkilisi, görüşmenin Mulki'nin istifasıyla sonuçlanabileceğini söyledi.

İsminin gizli tutulmasını isteyen yetkili, "Kral Abdullah Başbakan'ı Pazartesi yani bugün öğleden önce toplantıya çağırdı. Bu onun istifasını getirebilir" dedi.

Başkent Amman'ın yanısıra birkaç kentte Çarşamba gününden bu yana süren protestolar, hükümetin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tavsiyeleri üzerine önerdiği gelir vergisi ve fiyat artışlarıyla ilgili.

Mulki'nin Amman'daki ofisi önünde toplanan binlerce gösterici "Mulki bizi iyi dinle, Ürdün halkı diz çökmeyecek" şeklinde slogan attı. Kimi protestocular "Hükümet istifa edene kadar protestoya devam" yazan pankartlar taşıyor.

Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ürdün'de son bir yılda ekmek, yakıt ve elektrik gibi temel malların fiyatlarında artış yaşandı.

Halkın yüzde 20'si yoksulluk sınırında

Ürdün'ün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah bugün erken saatlerde protestocuların bulunduğu alana giderek güvenlik güçlerine "Kendilerini ifade edebilmeliler ve bizim görevimiz onları korumak" mesajını verdi.

Geçen ay hükümet gelir vergisinde en az yüzde 5 oranında şirketle için ise yüzde 20 ile 40 arasında artış öngören bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Ürdün Uluslararası Para Fonu IMF'den 2016 yılında 723 milyon dolar tutarında üç yıllık yardım almıştı. Ürdün'ün bu çerçevede bir dizi ekonomik reform getirmesi gerekiyor.

Resmi tahminlere göre Ürdün'de işsizlik oranı yüzde 18,5.

Halkın yüzde 20'si de yoksulluk sınırında yaşıyor.