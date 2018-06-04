Telif hakkı Getty Images Image caption ABD BAşkanı Donald Trump Rusya soruşturmasında kendisini affetmek için yetkisi olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla bağlantıları olduğuna yönelik soruşturma ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, kendisini affetmek için "mutlak yetkisi" olduğunu söyledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pek çok hukuk profesörünün de dediği gibi kendimi affetmeye mutlak yetkim var. Ama yanlış bir şey yapmamışken bunu neden yapayım ki?" dedi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Haziran 2018

ABD Başkanı, Rusya'nın ülkesinde 2016'da "seçim kampanyasına müdahil olduğu" ve "adaleti engellediği" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Anayasa hukuku uzmanları ise ABD Başkanı'nın kendi kendisini affedip edemeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Giuliani 'Niyeti yok' demişti

Trump'ın mesajı, avukatlarından eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'nin Pazar günü Trump'ın kendi kendisini affetme yetkisi olduğu ancak bu yetkiyi kullanma niyeti olmadığını söylemesinin ardından geldi.

Rudolph Giuliani Amerikan ABC televizyonuna yaptığı açıklamada "Bence bunun siyasi sonuçlarıyla yüzleşmek çok zor olur. Diğer insanları affetmek bir şey, kendi kendini affetmek başka bir şey" demişti.

Trump'ın bu soruşturmada kendisini affetme yetkisi olup olmadığı ise Amerikan New York Times gazetesinin Trump'ın avukatlarının, soruşturma heyetine gönderdiği bir mektubu yayımlamasıyla tartışılmaya başlamıştı.