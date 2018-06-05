Ünlü modacı Kate Spade evinde ölü bulundu

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ABD'li moda tasarımcısı Kate Spade, New York'taki dairesinde ölü bulundu.

Reuters'a konuşan polis kaynakları, temizlikçi tarafından tavana asılı olarak bulunan Spade'in ölümünün 'intihar olarak değerlendirildiğini' belirttiler.

Asıl ismi Katherine Noel Brosnahan olan ünlü 55 yaşındaki modacı kariyerine Mademoiselle dergisinde aksesuar editörlüğü yaparak başladı.

Ardından 1993'te Kate Spade New York moda tasarım şirketini kurdu. Kate Spade bu isimle çanta, kıyafet, mücevher, koku ve ayakkabılar tasarlayıp piyasaya sürdü.

Coach adlı firma geçen yıl bu markayı satın aldı.

Kate Spade New York ABD çapında 140, dünya genelinde ise 175 mağazada satılıyor.