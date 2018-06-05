Guetamala: Yanardağ patlamasında ölü sayısı 62'ye yükseldi

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Guatemala'da Fuega Yanardağı'nın patlaması sonucu ölenlerin sayısı 62'ye yükselirken, askerler ve itfaiyeciler, ısınan kaya, kül ve çamurun köyleri yok ettiği felakette kaybolanları arıyor.

Yetkililer binlerce kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini söylerken, uzmanlar gökyüzüne doğru 10 kilometre kül püskürten patlamanın sona erdiğini duyurdu.

Patalama sonucu sıcak gaz ve volkanik maddeden oluşan ve hızla hareket eden volkanik akıntılar da oluştu. Yamaçlardan aşağı giden akıntılar El Rodeo ve San Miguel Los Lostes köylerinin etrafını sardı.

Los Lotes'den Eufemia Garcia, alışveriş yapmak üzere dışarı çıktığında volkanik akıntıdan şans eseri kurtulduğunu, iki çocuğunun hayatta olduğunu, iki kızı, bir oğlu ve bir torunununsa kayıp olduğunu belirtti.

Garcia "Burayı terk etmek istemiyorum ve ailemi kurtarmak için yapabilecek hiçbir şeyim yok" dedi.

Eşi ve bir yaşındaki kızıyla El Rodeo'da ayrılan Efrain Gonzalez de, evde mahsur kalan dört ve on yaşlarındaki iki çocuğunu geride bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

İtfaiyeci Rudy Chavez de "Bölgeyi tahliye etmek üzereydik ve bir ailenini tamamını bir evde bulduk. Evdeki cesetleri çıkartmak için çalışmaya başladık. Birileri artık bölgenin çok tehlikeli olduğunu söyledi ama Tanrı'ya şükür evdeki cesetleri çıkarmayı başardık" dedi.

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Yanardağ uzmanı Dr. Janine Krippner BBC'ye yaptığı açıklamada, volkanik akıntı ve çamur akıntısının hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Krippner "Fuego çok faal bir yanardağ. Çok büyük miktarda gevşek volkanik madde ortaya çıktı ve bölge çok yağmur alan bir yer. Yoğun yağış, çamur akıntılarına neden olabilir ve bunlar da aşırı derecede tehlikeli ve ölümcül olabilir" dedi.

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