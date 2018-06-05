Weinstein yargıç karşısında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını reddetti

Telif hakkı EPA Image caption Harvey Weinstein

Tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanan Oscar ödüllü ABD'nin ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein, New York'ta yargıç karşısına çıktı. Weinstein kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

66 yaşındaki Harvey Weinstein yargılandığı davada suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

30 yılı aşkın bir süre kadınları taciz ettiği iddia edilen Weinstein, geçen hafta polise teslim olmuştu.

Weinstein pasaportunu teslim etmesi ve elektronik izleme cihazı takması koşuluyla bir milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Amerikalı yönetmeni Brian De Palma, ünlü yapımcı Harvey Weinstein'in onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlandığı skandalı temel alan bir "korku filminin"senaryosunu yazmaya başladığını açıklamıştı.

Birçok kadının Weinstein'a yönelik suçlamaları, Hollywood dünyasında "MeToo" hareketinin fitilini ateşledi.