Timsah göl kıyısında vaftiz törenini yöneten pastörü öldürdü

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Etiyopya'nın güneyindeki bir kasabada aniden gölden çıkan bir timsah, kıyıda vaftiz törenini yöneten pastörü öldürdü.

Timsah, Docho Eshete adlı pastörü bacaklarından, kalçasından ve ellerinden ısırdı.

Eshete'nin yönettiği ve Pazar günü yapılan törene yaklaşık 80 kişi katılmıştı.

BBC'ye konuşan Ketema Kairo adlı bir görgü tanığı, "Pastör bir kişiyi vaftiz etti. İkinci vaftize geçerken, timsah birden zıplayarak gölden çıktı ve onu yakaladı" dedi.

Eiwnetu Kanko adlı polis de Pastör Eshete'nin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Timsah kaçarken, pastörün cesedinin göle sürüklenmesi atılan balık ağlarıyla engellendi.

Abaya Gölü çevresinde yaşayanlar ise bölgede balıkçılık nedeniyle timsahların yiecek stoklarının azaldığını, timsahların da sık sık gölden çıktıklarını gözemlediklerini söylüyor.