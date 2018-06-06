Fransa: İran uranyum planıyla kırmızı çizgiyi aşmak üzere

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin geçen ay İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası uranyum zenginleştirme planlarını açıklayan Tahran'a, "kırmızı çizgiyi aşmak üzere" olduğu uyarısında bulundu.

Europe 1 radyosuna konuşan Drian, "İran'ın girişimleri hoş karşılanmıyor" dedi.

2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya, sürecin çökmemesi için çaba sarfediyor.

Tahran ise anlaşma çöktüğü takdirde uranyum planlarını devreye sokacağını söylüyor.

'Girişimler anlaşma çerçevesinde'

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, uranyum zenginleştirme kapasitesini artırmak için gerekli emirleri verdiğini açıklamıştı.

Uranyum zenginleştirme için kullanılan santrifüj makineleri için stok üretileceği konusunda, Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer faaliyetleri izleyen kuruma da bilgi verildi.

AB'den ilk yanıt Fransa'dan geldi.

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Fransa Dışişleri Bakanı Drian, "Kırmızı çizgiye bu kadar yakın durmak her zaman tehlikelidir ama şu ana kadar yapılan girişimler nükleer anlaşmanın dışına çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

"Daha da ileri götürürlerse anlaşmanın ihlali anlamına gelecektir" diye konuşan Drian, AB'nin işler bu noktaya geldiği takdirde pasif kalmayacağını da vurguladı.

Kırmızı çizgi nerede?

Anlaşma İran'ın uranyumu yüzde 3,67 oranında zenginleştirmesine izin veriyor.

Nükleer silahlarda kullanılabilmesi için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Anlaşmaya göre İran, ancak 10 yıl içinde faaliyete geçirmemesi durumunda santrifüj parçaları üretebiliyor.

Avrupalı güçler Tahran'ın atom bombası geliştirmesini önlemek için bu anlaşmayı en iyi seçenek olarak görüyor.

Nükleer programını durdurması karşılığında İran'a yaptırımları kaldıran bu ülkeler, Tahran anlaşmanın gerekliliklerine sadık kalmazsa ABD'nin peşinden gidip anlaşmadan çekilmekle tehdit ediyor.

Bu, AB ülkelerinin yaptırımlarını yeniden devreye sokması demek.