Fortnite oyunu dünyayı nasıl ele geçirdi?

Telif hakkı EPIC

Dünyada milyonlarca çocuk ve genci ekrana kilitleyen Fortnite, Türkiye'de de giderek daha popüler hale geliyor.

Fortnite, popülerliği artan oyun türü "Battle Royale" ailesinden. Oyunda derdiniz, hayatta kalan tek kişi olmak.

Bedava indirilebilen Fortnite kısa sürede 45 milyon oyuncuyu çekmeyi başardı. 100 milyon dolarlık ödülü de cabası.

Yıldız Savaşları ya da Minecraft gibi, kültürünü ve piyasasını yaratan bir güce dönüşmüş durumda.

Telif hakkı fortnite

Fornite aleminde 99 diğer oyuncuyla beraber bir adaya düşüyorsunuz.

Silah ve mermi arıyor, odun, metal ve tuğla malzeme toplayarak sığınak yapmaya çalışıyorsunuz. Hedef, hayatta kalan son kişi olmak.

Anne babaları nasıl ikna etti?

Guardian'ın haberine göre, Fortnite anne babalar için de diğer oyunlar gibi endişe kaynağı değil.

Birçoğu çocuklarının ekran önünde geçirdiği saatlerine kota koyma yarışına girmiyor bile. Oyunun ekip ruhu, iletişim ve uzlaşma gibi yetenekleri geliştirdiği düşüncesi içlerini rahatlatıyor.

Açlık Oyunları'ndaki gibi, hayatta kalan olma savaşı veriyorsunuz. Oyuncuları her dakika daralan bir alana sıkıştıran elektrik fırtınası da cabası.

Kaderinizi karakteriniz yazıyor. Etraftakiler birbirlerini tek tek ortadan kaldırırken sinen tip de siz olabilirsiniz, diğerleriyle işbirliğine yanaşmayıp en tehlikeli bölgelere korkusuzca dalarak, silah ve mermileri ilk bulan olan da.

Her biri yaklaşık 20 dakika süren oyunlarda, 100 kısa hikaye birbirine bağlanıyor. Yetenek ve şansızlıklar, cesaret ve korkaklıklar iç içe geçiyor.

Fortnite'ın iş modeli de rakipleri arasından sıyrılıyor. Oyunu geliştiren sektörün en eskilerinden Epic Games, asıl parayı dijital kostümlerden ya da karakter tasarımlarından kazanıyor.

İnternette avatarlar için her gün yeni kostümler 'vitrine' sunuluyor. Bir gün Ninja ya da şovalye , bir başka gün olimpik kayakçı olabiliyorsunuz.

Sözün kısası, para getiren, işin moda tasarımı kısmı.

Telif hakkı Twitter / fortnite

Yeni akım: Kendi camianı ve modanı yarat

Akımı başlatanlardan League of Legends oyununun sahibi Riot şirketi, dijital kostümlerden 2 milyar kazanmıştı.

Girişimciler de, bu değişen iş modelini takip ediyor: Önce bedava indirilen oyunda dijital camianı yarat, ardından da küçük satın alma seçeneklerini oyunculara sun.

Epic, Fortnite'ın bu kostümlerinden ne kadar kazandığını açık etmedi ama Şubat ayında oyuncu sayısının 45 milyona ulaştığını duyurdu.

Oyun artık bir nevi spora dönüşmek üzere.

Ancak piyasadaki ilk aylarında hem Twitch hem de YouTube'daki 'gamerlar' (oyuncular) Fortnite'ı çok da umursamadı. İki platform da oyunu takipçi profillerine göre biraz çocukça buldu. Bazıları geçen senenin birincisi PUBG'ın (PlayerUnknown's Battlegrounds) kopyası olarak niteledi.

Daha sonra iş değişti.

PUBG'nin güncellemeleri yavaş ve sıkıcı bulunurken, Fortnite dünyası giderek daha estetik, renkli ve canlı hale geldi.

Çizgi filmleri hatırlatan zararsız şiddet düzeyi ve "kansız" oyun anlayışıyla ebeveynlerin de güvenini kazandı.

Şirket Pazartesi günü önümüzdeki yıl turnuva yapacağını duyurup, üstüne 100 milyon dolar da ödül koydu.

Hayatta kalan Fortnite olacak gibi görünüyor.