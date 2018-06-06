BM: 50 ülke plastik kirliliğiyle mücadele ediyor

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Birleşmiş Milletler, 50'yi aşkın ülkenin plastik kirliliğini azaltmaya yönelik adımlar attığını açıkladı.

BM'nin Uluslararası Çevre Günü (WED) dolayısıyla bu konuda bugüne kadar hazırladığı en kapsamlı rapora göre 1,3 milyarlık nüfusuyla Hindistan 2022'ye dek tek kullanımlık plastik ürünlere son verme sözü verdi.

Yasak, Delhi kentinde hemen yürürlüğe sokuldu.

BM raporu ayrıca Sri Lanka'nın straforu, Galapagos Adaları'nın tek kullanımlık plastiği yasaklayacağı; Çin'in ise biyolojik olarak çözülebilen poşet kullanımını teşvik ettiği bilgisine yer verdi.

Plastik atıklarla mücadeleye dünya genelinde pek çok ülke destek veriyor. İngiltere'de özellikle medya sayesinde konuya ilginin artması sağlandı.

Ancak raporun yazarları, büyük miktarda plastiğin nehir ve okyanuslara karışmasını önlemek için daha kapsamlı girişimler gerektiğine dikkat çekti.

Gelişmekte olan pek çok ülkede plastik poşetler, su borularını tıkayarak sellere neden oluyor ya da büyükbaş hayvanların gıdasına karışıyor.

Rapor, plastik atıkla mücadeleye yönelik politikaların kimi ülkelerde farklı sonuçlara yol açtığını söylüyor.

'Yasaların takibi yetersiz'

Kamerun'da plastik poşet kullanımı yasaklandığı ve plastik atıklara kilo başına para ödeme uygulaması getirildiği halde, naylon poşetlerin hala gizlice ülkeye sokulduğu biliniyor.

Kimi ülkelerde de plastikle mücadeleye yönelik yasalar olsa da bu yasaların takibi yetersiz kalıyor.

Raporun yazarları, plastik üreticilerinin yeniden dönüşümü teşvik eden girişimler başlatmalarının ve sorumluluk almalarının önemli olduğu görüşünde.

BM raporu, bugüne dek üretilen plastiğin sadece yüzde 10'undan az bir kısmının geri dönüşüme sokulduğunun altını çiziyor.

Rapora göre dünyada her yıl beş trilyon plastik poşet üretiliyor. Çin plastik atığın en büyük kaynağıyken, ABD de kişi başına en fazla plastiğin üretildiği yer olarak öne çıkıyor.

Rapor, plastik atığın daha etkili şekilde gruplandırılması, plastiğe ekolojik alternatiflerin ekonomik açıdan teşvik edilmesi ve tüketicilerin bu konuda daha iyi şekilde eğitilmesi gerektiğini vurguluyor.