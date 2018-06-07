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ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Trump'ın zirveyi iptal etmesinin ardından görüşmenin gerçekleşmesi için "yalvardığını" söyledi.

İsrail'deki bir konferansta konuşan Giuliani, Trump'ın sert tutumunun Pyonyang'ın elini zorladığını belirtti.

Trump geçen ay Kuzey Kore'yi "büyük öfke ve açık düşmaklık göstermekle" suçlayarak zirveyi iptal etmiş, ancak daha sonra Pyongyang'dan gelen uzlaşmacı mesajların ardından, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirvenin yapılmasına karar verilmişti.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre İsrail'deki bir yatırım konferansında konuşan Giuliani "Kim Jong in elleri ve dizlerinin üzerine çöküp yalvardı, almasını istediğini pozisyon tam da budur" dedi.

Kuzey Kore'den henüz Giuliani'nin sözlerine bir tepki gelmedi.

Zirve öncesi olanlar

10 May ıs : Trump, 12 Haziran'da Kim ile Singapur'da görüşeceğini söyledi

Trump, 12 Haziran'da Kim ile Singapur'da görüşeceğini söyledi 12 May ıs : Kuzey Kore nükleer deneme tesisini yıkacağını duyurdu

Kuzey Kore nükleer deneme tesisini yıkacağını duyurdu 16 May ıs : Kuzey Kore ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "Libya modeli" sözlerinden sonra zirveyi iptal etme tehdidinde bulundu

Kuzey Kore ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "Libya modeli" sözlerinden sonra zirveyi iptal etme tehdidinde bulundu 18 May ıs : Trump Bolton'ın sözleriyle arasına mesafa koydu ve ülkesinin Libya tarzı bir silahsızlanmada ısrarcı olmayacağını söyledi

Trump Bolton'ın sözleriyle arasına mesafa koydu ve ülkesinin Libya tarzı bir silahsızlanmada ısrarcı olmayacağını söyledi 22 May ıs : Trump ABD'nin "belli koşulları elde etmemesi halinde görüşmeye katılmayacağını" belirtti

Trump ABD'nin "belli koşulları elde etmemesi halinde görüşmeye katılmayacağını" belirtti 24 May ıs : Trump görüşmeyi iptal etti ve Kuzey'de "büyük bir öfke ve açık düşmanlık" olduğunu söyledi.

Trump görüşmeyi iptal etti ve Kuzey'de "büyük bir öfke ve açık düşmanlık" olduğunu söyledi. 1 Haziran : Trump, Kuzey Koreli temsilci General Kim Yong-chol ile görüşmesinden sonra zirvenin yapılacağını açıkladı.

Trump önceki gün, zirve planlarının "çok iyi ilerlediğini" söylemişti.

Beklenen tarihi zirve, geçen ay ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore'nin durumunu Libya'yla kıyaslamasının ardından neredeyse iptal olacaktı.

Bolton Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılmasında "Libya modelinin" izlenebileceğini söylemiş ve devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin nükleer silahlardan vazgeçmesinin ardından Batı destekli isyancılar tarafından öldürüldüğüne dikkat çeken Pyongyang yönetimi öfkelenmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Bolton'ın açıklamaları konusunda öfkeli bir mesaj yayınlamış, Trump da daha sonra danışmanının sözleriyle arasına mesafe koymuştu.