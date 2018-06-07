Trump, Kim Kardashian'ın af talebini kabul etti

Telif hakkı Courtesy CAN-DO Clemency Image caption Alice Marie Johnson yaklaşık 22 yıl önce hapse girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, şiddet içermeyen uyuşturucu suçu nedeniyle ömür boyu hapis yatan 63 yaşındaki büyükanne Alice Johnson'ı affetti. Johnson'ın durumu Kim Kardashian'ın geçen hafta Trump'a konuyu aktarmasından sonra gündeme gelmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Johnson'ın örnek bir mahkum olduğu ve kendini rehabilite etmek için çok çalıştığı vurgulandı.

Johnson 1996'da diğer 15 kişiyle birlikte bir kokain dağıtım şebekesinin üyesi olma suçlamasıyla hapse atılmıştı.

Uyuşturucu bulundurma ve kara para aklama suçlamalarından hüküm giyen Johnson'ın yakında salıverilmesi bekleniyor.

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında "Johnson geçmişteki davranışlarının sorumluluğunu kabul etti ve son 20 yıldır örnek bir mahkum oldu. Ömür boyu hapis cezası almasına karşın hapishanede örnek bir mahkum olmak için çok çalıştı ve hapisteki diğer arkadaşlarına rehberlik etti" denildi.

Açıklamada ayrıca, yönetimin suça karşı sert bir tutum takınılmasını benimsediği, ancak aynı zamanda hapishanede kendisini düzeltmeye çalışanlara ikinci bir şans verilmesinden yana olduğu da vurgulandı.

Kardashian nasıl müdahil oldu?

Kim Kardashian uzun süredir Alice Johnson'ın serbest kalması için kampanya yapıyordu.

Sosyal medyada gördüğü bir videoyla Johson'ın durumunu öğrenn Kardashian, Johnson'ın avukatı Shawn Halley'le birlikte Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Ayrıca hapishane reformu için lobi faaliyetinde bulunan Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile de bağlantı kurdu.

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ABD anayasası başkanlara mahkumları affetme izni veriyor.

Başkanlar federal suçları affedebiliyor.

Beyaz Saray'da Obama yönetimi döneminde biriken 9 bin dolayında af başvurusu bulunuyor. Uzmanlar Trump yönetiminin biriken başvurular konusunda pek bir şey yapmadığını söylüyor.