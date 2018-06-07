Rakka'da ABD öncülüğündeki koalisyonun öldürdüğü Badran ailesinin son görüntüleri

Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye'nin Rakka kentine yönelik düzenlediği hava operasyonlarında uluslararası hukukun ihlâl edildiğini söyledi.

Rakka operasyonlarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının açıklanan sayıların çok üzerinde olduğunu ifade eden Af Örgütü, koalisyon güçlerini sivillerin güvenliğini dikkate almamakla suçluyor.

Raporda harekât sırasında Rakka'da bulunan Badran ailesinin çatışmalardan kaçmak için dört kez ev değiştirdiği ifade ediliyor ve "Ancak 20 Ağustos'ta düzenlenen hava operasyonunda ailenin üç farklı kuşaktan 39 üyesi öldü" deniyor.

Aynı hava operasyonunda Badran ailesinin 10 komşusunun da öldüğü ifade ediliyor.