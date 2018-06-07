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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'a en son devreye giren gümrük vergisi uygulaması kapsamında yaptığı telefon görüşmesinde, "Beyaz Saray'ı siz yakmadınız mı?" diye sordu.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Trudeau, "Gümrük vergisi uygulamasını nasıl ulusal güvenliğe bağlarsınız?" diyerek bu konuda bir açıklama talep etti, Trump ise bunun üzerine Beyaz Saray ile ilgili sözlerini dile getirdi.

Ancak Beyaz Saray'ı 1814'de yakan ABD ile savaşan İngiltere idi.

Kanada ise henüz devlet olmamıştı ve İngiltere'nin sömürgesiydi.

Trump'ın Trudeau'ya yönelttiği soru, Kanadalıların tepkisini çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar bu konuşmanın açığa çıkması üzerine Kanada'nın bir devlet olarak 1867 yılında kurulduğuna dikkati çekti.

ABD çelik ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Müttefikleri ABD'nin bu kararını kınarken, ticaret savaşı kaygıları daha çok arttı.

Aslında ne oldu?

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Beyaz Saray, 1814'de İngiltere ve ABD arasındaki 1812 Savaşı sırasında İngilizler tarafından ateşe verildi.

Savaşın gerekçeleri arasında İngilizlerin Amerikalı tüccarları donanmaya zorla sokmaya çalışması ve ticaret kısıtlamaları yer alıyordu.

Aynı zamanda İngiltere ABD'nin genişlemesine karşın yerlileri destekliyordu.

General Robert Ross öncülüğündeki İngiliz askerleri Beyaz Saray başta olmak üzere çok sayıda kamu binasını ateşe verdi.

Böylece ABD'nin başkenti Washington ilk defa sadece o dönem yabancılar tarafından işgal edilmişti.