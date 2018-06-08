Avusturya dış finansman alan imamları sınır dışı edip 7 camiyi kapatma kararı aldı

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Avusturya'nın muhafazakâr hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurdu.

Açıklamayı yapan Başbakan Sebastian Kurz, kararın başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide asker kamuflajlı öğrencilerin sergilediği 'Çanakkale Şehitlerini Anma' oyunu nedeniyle alındığını açıkladı.

Avusturya'da yayınlanan Falter dergisi fotoğraflara yer vermişti. Fotoğraflarda çocukların üzerleri Türk bayraklarıyla örtülü şekilde yerde yattıkları görülüyordu.

Cami, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'ne (ATIB) bağlıydı. Fotoğraflar ATIB'ın bugün erişime kapalı olan Facebook sayfasında da paylaşılmıştı.

Kurz, "Siyasi İslamın ya da radikalleşmenin toplumumuzda yeri olamaz" diye konuştu.

BBC'nin Viyana'daki muhabiri Bethany Bell, yaklaşık 40 imamın bu kararla birlikte sınır dışı edilebileceğini ifade ediyor.

Telif hakkı ORF Image caption Viyana'daki camide çekilen fotoğraflar Avusturya basınında geniş yer bulmuş, iktidardaki muhafazakâr parti görüntülere tepki göstermişti.

ATIB, Avusturya genelinde 100 bin üzerinde fazla üyesi ve 65 camisi olan resmi bir dernek. Bir anaokulu da işletiyor ve Avusturya devletinden dini ödenek alıyor.

Kurz daha önce camide sergilenen bu oyun için "Bu yaşananların Avusturya'da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz" demişti.

Ülkede ATIB'in kapatılıp kapatılmaması konusu tartışmaya açılmıştı.