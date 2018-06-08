Amerikalı ünlü şef Anthony Bourdain otel odasında ölü bulundu

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Amerikalı ünlü şef ve televizyon yıldızı Anthony Bourdain Fransa'nın Strasbourg kentinde oteldeki odasında ölü bulundu.

Amerikan CNN televizyonu, 61 yaşında ölen Bourdain'in intihar etmiş olmasından şüphelenildiğini bildirdi.

Bourdain aynı kanalda yayımlanacak bir program için Strasbourg'daydı.

CNN, Bourdain'in ölümü sonrası şu mesajı yayınladı:

"Arkadaşımız ve meslektaşımız Anthony Bourdain'in ölümünü teyit ederken olağanüstü üzüntü duyuyoruz. Yetenekleriyle bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmedi ve onu çok özleyeceğiz. Dualarımız onunla ve kızıyla birlikte... "

2000 yılında piyasaya çıkan kitabı "Kitchen Confidenjtial" (Mutfak Sırları) adlı kitabıyla ün kazanan Bourdain, televizyon programlarıyla 2 Emmy ödülü de kazanmıştı.

Bourdain'in programları 2013 yılından bu yana CNN'de yayımlanıyordu.

İki kez evlendi

Anthony Bourdain 1985'te lise arkadaşı Nancy Putkoski ile evlenmiş, 2005'te ise boşanmıştı.

Bourdain'in ikinci eşi ise 2007'de evlendiği, kızının da annesi olan dövüşcü Ottavia Busia'ydı.

Busia'dan da boşanan Bourdain'in geçen yıl İtalyan aktrist Asia Argento ile aşk yaşadıına dair haberler çıkmıştı.