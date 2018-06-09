Garson first class'ta sadece siyah yolculara bilet sordu

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İngiltere'de özel demiryolu şirketi Virgin Trains East Coast, first class'ta servis yapan bir garsonun sadece siyah yolculara bilet sorması nedeniyle Kraliyet nişanı ve dört Olimpiyat madalyası sahibi jimnastikçi Louis Smith'den özür diledi.

Smith, Perşembe akşamı Peterborough kentinden Londra'ya dönüşünde yaşadığı olayı Twitter mesajlarıyla duyurdu.

Twitter'da 255 bin takipçisi olan Smith'e göre çay ve kahve servisi yapan garson sadece kendisinden ve yanında oturan başka bir siyah yolcudan biletlerini göstermelerini istedi.

Garson, başka bir yolcunun "Neden sadece siyahlara bilet soruyorsunuz?" sorusuna "İstediğime sorarım" diye yanıt verdi.

Şirket, daha sonra Smith'den özür diledi ve olayla ilgili olarak inceleme başlatacağını duyurdu.

Smith Müslümanlardan özür dilemişti

Kulplu beygirde Dünya şampiyonalarında 5, Avrupa şampiyonalarında da 7 madalyası olan Smith, 2 yıl önce internete düşen ve bazı Müslümanların tepkisini çeken bir videosu nedeniyle İngiltere Jimnastik Federasyonu tarafından iki ay süreyle yarışmalardan men edilmişti.

Smith, kendisinin çektiği videoda, geri plandaki iki kişi namaz kılma taklidi yaparken Allah-u Ekber diye bağırıyor.

Louis Smith, Sun gazetesinin yayımladığı bu videounun ardından Müslümanlardan özür dilemişti.

Videonun ardından ölüm tehditleri aldığını söyleyen jimnastikçi daha sonra camileri ziyaret etmişti.