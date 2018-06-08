Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail dört Filistinli protestocuyu öldürdü

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlenen protestoya müdahalesinde dört Filistinlinin öldüğünü, yüzlercesininse yaralandığını açıkladı.

Filistinlilerin geri dönüş hakkı için, 11 hafta önce başlayan ve her Cuma gerçekleştirilen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü kapsamında bu Cuma düzenlenen eyleme yaklaşık 12 bin Filistinli katıldı.

Ölenler arasında 15 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu belirten Gazze Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısınınsa 500'den fazla olduğunu bildirdi.

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İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilerin Kudüs Günü nedeniyle düzenlenen protestoya göz yaşartıcı gaz kullanarak ve ateş açarak müdahale etti.

İsrail ordusu, göstericilerin İsrail tarafına altına yanıcı madde yerleştirilmiş uçurtmalar yolladığını; taş, el bombası ve boru bombası attığını açıkladı.

Filistinli sağlık yetkilileri, Nisan ve Mayıs'taki gösterilerde, altı hafta boyunca 120'den fazla göstericinin öldürüldüğü, 10 bin göstericininse yaralandığını belirtiyor.

14 Mayıs günü düzenlenen gösteride 62 Filistinli hayatını kaybetmişti.