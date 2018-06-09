Güney Afrika'da cinsiyetçi bira isimlerine tepki

Telif hakkı Vale Bru

Güney Afrika'da bir bira şirketi, yeni fıçı bira serisine verdiği cinsiyetçi isimler nedeniyle müşterilerinden özür diledi.

Vale Bru adlı şirketin biralara "Ateşli Esmer" "Kolay Sarışın", "Kuzgun Porra" ve "Olgun Kızılsaçlı" gibi isimler vermesi sosyal medyada, özellikle kadınların tepkisine neden oldu.

"Kolay Sarışın" adı verilen biranın sloganında İngilizce'de kadınlar için kullanılan zamirle "Tüm arkadaşlarınız onu çoktan elde etti" deniyor.

Kuzgun Porra'daki "Porra" ise ülkede Portekiz kökenlileri aşağılamak için kullanılan bir ifade.

Şirket tepkiler üzerine biraların etiketlerinin değiştirileceğini açıkladı.

'Densiz, cinsiyetçi ve kadın düşmanı'

Craft Geek adlı sitede bira yorumları yazan Thandi Guilherme, Instagram mesajında "Densiz, cinsiyetçi ve kadın düşmanı marka ve etiketleriniz nedeniyle kendinizden utanmalısınız" dedi.

Guilherme, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein'in onlarca kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarından sonra Twitter'da başlatılan "#Metoo" hareketi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kadınları aşağıladığı soyunma odası videosuna gönderme yaparak şöyle devam etti:

"#Metoo, tecavüz kültürü ve Trump'ın soyunma odasındaki kadın düşmanlığı komik şeyler değil. Bunlar toplumun baş etmeye çalıştığı gerçek sorunlar. Oraya girmeyin."

Lucy Corne adlı bir Güney Afrikalı blogger da "Seks, sattırıyor. Bunu anlıyorum ama bu isimler saygılı seksi çağrıştırmıyor" diye yazdı.

Vale Bru tepkilerin devam etmesi üzerine Instagram'daki ilk özrünü kaldırdı, "Amacımız sizi ve kendimizi biraz kışkırtmaktı. Kimseyi küçük düşürme niyetimiz yoktu. Ama siz klavye haçlıları devam etmek istiyorsanız, buyurun devam edin" dedi.

Şirket daha sonra yayımladığı yeni özür mesajında "Düşüncesiz davrandık, yanlış yaptık. Hepinizden özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.