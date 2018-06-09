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Afganistan'da Taliban, Ramazan Bayramı'na denk gelecek şekilde 3 gün süreyle Afgan güçleriyle arasında ateşkes ilan etti.

Örgüt, ülkedeki yabancı güçlere yönelik saldırılarının ise süreceğini açıkladı.

Taliban'ın ateşkes kararı, Afganistan hükümetinin bir hafta sürecek olan Taliban'a yönelik tek taraflı ateşkes uygulayacaklarını açıklamıştı. Ordu, IŞİD gibi örgütlerle mücadelenin ateşkese dahil olmadığını da belirtti.

Bu Taliban'ın 2001'deki ABD işgalinin ardından ilan ettiği ilk ateşkes. Afgan yetkililer Taliban'ın ateşkes adımını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani "Bu ateşkes Taliban'ın, yarattığı şiddetin insanların sevgi ve güvenini kazanmaktan ziyade onları yabancılaştırdığını görmesi için bir fırsat" dedi.

Öte yandan ülkedeki son Taliban saldırlarında sadece Cumartesi günü 60'a yakın Afgan askeri öldü.

Neden şimdi?

Afgan hükümetinin koşulsuz ateşkesi, hafta başında din adamlarının bir araya gelip militanların uyguladığı şiddetin İslama karşı olduğunu belirten bir fetva yayınlamalarının ardından geldi.

IŞİD hafta başında din adamlarının kurduğu barış çadırına bir saldırı düzenleyerek 14 kişiyi öldürmüştü.

Taliban ise neden ateşkes ilan ettiğini açıklamadı. Ayrıca "savaş tutsaklarının" yeniden kendilerine karşı savaşmamaları koşuluyla serbest bırakılmasının değerlendirilebileceğini belirtti.

Taliban, saldırıya uğrarlarsa kendilerini savunacaklarını da vurguladı.

Taliban'a barış karşılığında siyasi parti olarak tanınma teklifi

Eşref Gani Şubat ayında 16 yıllık savaşı bitirmek için Taliban'ı meşru bir siyasi parti olarak tanımayı önermişti.

Taliban mahkumlarının bırakılması, örgüt militanlarının seçimlere dahil edilmesi ve anayasanın gözden geçirilmesi de öneriler arasındaydı.

"Barışçıl çözüm" için ABD'yle doğrudan görüşmelere açık olduğunu belirten Taliban Afgan hükümetiyle müzakerelerden ise bahsetmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçen yıldan itibaren Taliban'a yönelik hava operasyonlarını artırdı. Taliban ise savaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Geçen hafta ABD'li komutan General John Nicholson, hükümetinin Taliban'la olası bir ateşkes için gizli görüşmeler yaptığını öne sürmüştü.

Taliban ise bu iddiayı reddediyor.